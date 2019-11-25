В Кентукки прогремел взрыв в жилом доме, два человека погибли

Новости мира:В жилом доме в штате Кентукки прозвучал взрыв.

Взрыв прогремел в жилом доме в районе города Кемптон (штат Кентукки), два человека погибли, четыре пострадали и были госпитализированы. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на полицию.

Как отмечает издание, инцидент имел место в субботу. На месте взрыва начался пожар.

Двое погибших были обнаружены в подвале дома. Информация о причинах взрыва пока не приводится.

Напоминаем, в Колумбии в результате взрыва бомбы в полицейском участке погибло трое полицейских. Об этом сообщает Reuters.