Конгрессу США предоставили новые записи, связанные с украинским скандалом

Новости мира:Комитет по разведке Палаты представителей получил аудио, видеозаписи и фотографии от клиента Джулиани.

Клиент адвоката президента США Руди Джулиани - Лев Парнас предоставил комитету по разведке Палаты представителей аудио, видеозаписи и фотографии, связанные с усилиями США убедить правительство Украины начать расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, сообщает ABC News со ссылкой на несколько источников.

Согласно их данным, Парнас предоставил записи в рамках исполнения повестки выданной ему Конгрессом. Отмечается, что среди прочего в распоряжении комитета по разведке Палаты представителей оказался ряд документов на английском и украинском языках. Некоторые материалы содержат обсуждения между Джулиани и Трампом.

Однако, сообщили источники телеканала, часть документов, запрашиваемых следователями Конгресса, уже находятся в распоряжении федеральных следователей в Южном округе Нью-Йорка и, таким образом, не могут быть переданы.

"Мы выдали повестки мистеру Парнасу и мистеру Фруману, чтобы они предоставили нам записи. Мы хотели бы, чтобы они полностью выполнили эти повестки", - заявил ранее CNN председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

Адвокат Парнаса Джозеф Бонди отказался от комментариев и перенаправил телеканал к заявлению, опубликованному в воскресенье.

"Мистер Парнас громко и публично заявил о своем желании выполнить ранее выданную повестку и предоставить комитету по разведке Палаты представителей правдивую и важную информацию, которая способствует правосудию, а не препятствует ему", - говорится в заявлении адвоката Парнаса.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался в ходе телефонного разговора 25 июля убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

Ранее сообщалось, что в США по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний арестовали бизнесменов Парнаса и Фрумана. Американские СМИ активно освещают эту тему, подчеркивая, что этих людей адвокат президента США Джулиани называл своими клиентами.