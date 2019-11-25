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Кибератака на демократов США: Кеннеди обвинил Украину в участии

Кибератака на демократов США: Кеннеди обвинил Украину в участии
10:06 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости мира:В Сенате США высказались о возможной роли Украины в кибератаках перед выборами президента.

Спуфинг сервера Демократической партии США во время президентских выборов 2016 года мог осуществится с помощью Украины.

Об этом заявил Джон Кеннеди, сенатор штата Луизиана во время интервью Fox News.

По его словам, за кибератакой стоят не только российские спецслужбы, как считет вся разведка США. Есть вероятность, что укринская сторона тоже может быть к этому причастна.

При этом Кеннеди не понимает, почему представители Демократической партии не вызвали ряд свидетелей по делу, что значительно усложняет все расследование. Таким образом детали хакерской атаки остались неизвестными.

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Как известно, данная кибератака значительно повлияла на ход выборов в 2016 году. Злоумышленники обнародовали данные партийной переписки кандидата на пост главы государства Хилари Клинтон, что изменило ее рейтинг не в лучшую сторону.

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Все по теме:

США, Хилари Клинтон, Президентские выборы, Джон Кеннеди, Дональд Трамп.
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