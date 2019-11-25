США опять приступили к "зачистке" севера Сирии от ИГИЛ

Новости мира:США возобновили операцию против ИГИЛ на севере Сирии.

Американские военные возобновили контртеррористическую миссию против ИГИЛ на севере Сирии.

Об этом сообщает The New York Times.

22 ноября американские солдаты провести крупномасштабную миссию по уничтожению и захвату боевиков ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор, примерно в 190 км к югу от турецкой границы.

"В течение следующих дней и недель темп будет расти против остатков ИГИЛ", - заявил командующий Центральным командованием вооруженных сил генерал Кеннет Маккензи.

Как сообщалось ранее, до этого президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.