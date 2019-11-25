США опять приступили к "зачистке" севера Сирии от ИГИЛ

Американские военные возобновили контртеррористическую миссию против ИГИЛ на севере Сирии.
Об этом сообщает The New York Times.
22 ноября американские солдаты провести крупномасштабную миссию по уничтожению и захвату боевиков ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор, примерно в 190 км к югу от турецкой границы.
"В течение следующих дней и недель темп будет расти против остатков ИГИЛ", - заявил командующий Центральным командованием вооруженных сил генерал Кеннет Маккензи.
Как сообщалось ранее, до этого президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.