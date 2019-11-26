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Венесуэльский кризис: США расширили санкции против Кубы

Венесуэльский кризис: США расширили санкции против Кубы
22:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:США ввели новые санкции против Кубы из-за поддержки Мадуро.

Официальный Вашингтон ввел санкции против кубинской Corporacion Panamericana S.A. из-за ее причастности к нефтяным сделкам в пользу режима Николаса Мадуро в Венесуэле.

Об этом заявил во вторник заместитель министра финансов США Джастин Музинич.

"Куба играла прямую роль в том, чтобы демократия не вернулась в Венесуэлу", - отметил в этой связи Музинич.

Он подчеркнул, что нынешние санкции направлены на то, чтобы "отказать нелегитимному венесуэльскому режиму в доступе к ресурсам".

Американское правительство связывает Corporacion Panamericana S.A с деятельностью другой кубинской компании, Cubametales, которая попала под санкции США в начале июля этого года. Компания занималась незаконными операциями в нефтяном секторе, которые приносили прибыль режиму Николаса Мадуро. Corporacion Panamericana S.A. просто заменила Cubametales в договорах для того, чтобы продолжать сделки с нефтью.

В оборонном бюджете США могут предусмотреть санкции против "Северного потока 2"

Как сообщалось, политический кризис в Венесуэле продолжается уже почти год. В январе глава парламента Хуан Гуайдо, представляющий оппозицию, объявил себя временным президентом. Около полусотни государств, среди которых и США, признали его в должности. В то же время глава Венесуэлы Николас Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, его легитимность признают, в частности, Россия, Китай и Куба.

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Санкции, Куба, Венесуэла, Николас Мадуро, Джастин Музинич.
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