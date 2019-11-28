Скачать
Четверг, 28.11.2019
Зеленского предупредили, о чем не стоит говорить на "нормандском саммите"
Зеленского предупредили, о чем не стоит говорить на "нормандском саммите"
Правительство хочет увеличить долю возобновляемой энергетики в Украине
Правительство хочет увеличить долю возобновляемой энергетики в Украине
Мальме 3:2 Динамо: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Мальме 3:2 Динамо: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Состоялась презентация фильма "Цена правды" в Киеве (Фото)
Состоялась презентация фильма "Цена правды" в Киеве (Фото)

СМИ: Трамп отметил День благодарения в Афганистане

СМИ: Трамп отметил День благодарения в Афганистане
21:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан.

Президент США Дональд Трамп в четверг неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами, сообщает агентство Associated Press.

В свою очередь американская газета The Washington Post отмечает, что речь идет о первом визите Трампа в Афганистан.

Сообщается, что Трамп отпраздновал День Благодарения вместе с военнослужащими на авиабазе "Баграм", расположенной севернее Кабула.

Кроме этого, Трамп провел двустороннюю встречу с афганским президентом Ашрафом Гани, во время которой обсуждал установление в Афганистане режима прекращения огня с участием движения "Талибан".

В августе телеканал NBС сообщал, что Трамп ранее озвучивал своим советникам намерение вывести американские войска из Афганистана до президентских выборов 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Афганистан, День благодарения, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019-2020: красивые идеи нейл-арта в белом цвете (Фото)
02 Пока не поздно: президент предложил срочные изменения в госбюджет-2019
03 Потепление и мокрый снег: какими будут последние дни осени
04 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 29 ноября
05 Итоги дня 27 ноября: Зеленский в Литве и еще одна победа над Газпромом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Все не так плохо: реальная зарплата в Украине растет
Все не так плохо: реальная зарплата в Украине растет
Зубра Муската выпустили на волю (Фото)
Зубра Муската выпустили на волю (Фото)
&quot;Площадки для диалогов&quot;: Минкульт хочет окультурить жизнь в селах
Минкульт хочет окультурить жизнь в селах
Ученые разработали интересный метод выявления болезни Паркинсона (Фото)
Ученые разработали интересный метод выявления болезни Паркинсона (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь