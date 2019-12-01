Дело об импичменте Трампа: список свидетелей хотят расширить

Новости мира:У Трампа хотят вызвать на слушания ученых по конституционному праву.

Республиканцы в Юридическом комитете Палаты представителей США намерены вызвать на слушания по импичменту ученых по конституционному праву.

Об этом говорится в обнародованном письме высокопоставленного представителя республиканцев в юридическом комитете Дага Коллинза председателю комитета демократу Джерролду Надлеру, передает The Hill.

"Чтобы обеспечить справедливость и восстановить объективность процесса импичмента, - написал главный республиканец в юридическом комитете, - прошу расширить состав свидетелей за счет ученых, которые бы высказали свое мнение по делу во время слушаний".

По словам Коллинза, 4 декабря комитет намерен заслушать лишь четырех ученых по конституционному праву для рассмотрения вопроса относительно импичмента, что, по его мнению, недостаточно.

"Прошу вас расширить количество свидетелей, вызванных на 4 декабря, чтобы дать американскому народу возможность услышать большее количество различных точек зрения относительно импичмента", - пояснил он.

В письме не указано, кого именно из ученых республиканцы хотят вызвать.