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Дело об импичменте Трампа: список свидетелей хотят расширить

Дело об импичменте Трампа: список свидетелей хотят расширить
07:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:У Трампа хотят вызвать на слушания ученых по конституционному праву.

Республиканцы в Юридическом комитете Палаты представителей США намерены вызвать на слушания по импичменту ученых по конституционному праву.

Об этом говорится в обнародованном письме высокопоставленного представителя республиканцев в юридическом комитете Дага Коллинза председателю комитета демократу Джерролду Надлеру, передает The Hill.

"Чтобы обеспечить справедливость и восстановить объективность процесса импичмента, - написал главный республиканец в юридическом комитете, - прошу расширить состав свидетелей за счет ученых, которые бы высказали свое мнение по делу во время слушаний".

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По словам Коллинза, 4 декабря комитет намерен заслушать лишь четырех ученых по конституционному праву для рассмотрения вопроса относительно импичмента, что, по его мнению, недостаточно.

"Прошу вас расширить количество свидетелей, вызванных на 4 декабря, чтобы дать американскому народу возможность услышать большее количество различных точек зрения относительно импичмента", - пояснил он.

В письме не указано, кого именно из ученых республиканцы хотят вызвать.

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США, Импичмент, Конгресс США, Дональд Трамп.
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