В США разработан уникальный дрон на дизельной тяге (Видео)

Американский стартап FusionFlight представил беспилотник AB5 JetQuad, который поднимается в воздух с помощью четырех компактных реактивных турбин. Разработчики называют свой JetQuad «новым типом летательного аппарата», – это не квадрокоптер, не вертолет и не аэроплан. Четыре реактивных турбины дают совокупную тягу мощностью до 200 лошадиных сил. Турбины управляются системой управления вектором тяги собственной разработки. Четыре турбины позволяют осуществлять как вертикальные, так и горизонтальные маневры. «Результат – компактный, полностью автономный, дизельный дрон, который может взлететь и приземлиться практически с любой поверхности, развивать высокую скорость и нести полезную нагрузку», – говорится в сообщении компании. По словам инженеров, аппарат обладает рядом преимуществ перед традиционными квадрокоптерами – он лучше управляется и способен развивать большую скорость.