Дух Америки: Мелания Трамп показала, как украсили Белый дом к Рождеству (Видео)

"Дух Америки" - так подписаны видеоролик и фотографии, на которых первая леди США Мелания Трамп показывает, как украсили Белый дом к Рождеству. Изображения и видео опубликованы в аккаунтах Facebook и Twitter супруги американского президента. На видео Мелания Трамп прогуливается по комнатам Белого дома среди рождественских елей и гирлянд. По сравнению с 2018-м, когда в интерьере преобладали ало-красные цвета, в этом году Белый дом украсили в сдержанных оттенках зеленого и золотистого.