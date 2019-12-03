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Вторник, 03.12.2019

Дух Америки: Мелания Трамп показала, как украсили Белый дом к Рождеству (Видео)

"Дух Америки" - так подписаны видеоролик и фотографии, на которых первая леди США Мелания Трамп показывает, как украсили Белый дом к Рождеству. Изображения и видео опубликованы в аккаунтах Facebook и Twitter супруги американского президента. На видео Мелания Трамп прогуливается по комнатам Белого дома среди рождественских елей и гирлянд. По сравнению с 2018-м, когда в интерьере преобладали ало-красные цвета, в этом году Белый дом украсили в сдержанных оттенках зеленого и золотистого.
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Белый дом, Рождество, Мелания Трамп, Дух Америки.
12:36 Сегодня Телеграф
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