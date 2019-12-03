В Сенате ответили, вмешивалась ли Украина в президентскую гонку в США

Новости мира:В Сенате США рассмотрели заявления о вмешательстве Украины в президентские выборы 2016 года.

Украина не вмешивалась в президентскую гонку в США в 2016 году.

Об этом заявили в комитете по вопросам разведки Сената США, передает CNN.

Отмечается, что расследование осуществлялось под контролем республиканцев.

Из этого следует, что результаты расследования комитета абсолютно совпадают с выводами других ведомств, которые тоже не нашли подобных доказательств.

Инсайдер рассказал, что разведка США ни разу не писала отчет, в котором можно было найти какие-либо обвинения украинской власти.

Но при этом некоторые из республиканцев настроены скептически и утверждают, что Киев вмешивался в президентские выборы в 2016 году на том же уровне, что и Россия.

В это же время, Ричард Барр заявил, что Украину нельзя винить за то, что в 2016 политики активно поддерживали Хиллари Клинтон в президентской гонке, но это не сравнится с уровнем вмешательства РФ.