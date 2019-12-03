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Трамп о "нормандском формате": Ситуация в Украине является очень важной

Трамп о "нормандском формате": Ситуация в Украине является очень важной
19:00 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Трамп убежден, что Ураина и Россия смогут достичь прогресса на "нормандском саммите".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что Украина и Россия могут достичь большого прогресса на встрече лидеров стран "нормандского формата", запланированной на 9 декабря в Париже.

Об этом Трамп сказал в Лондоне на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая транслировалась на американских телеканалах.

"Я считаю, что ситуация в Украине является очень важной. Я считаю, что приближающиеся встречи между Россией и Украиной очень важны, и существует вероятность, что определенный очень большой прогресс может бы получен. Это очень важно для Украины. Я считаю, что это также очень важно с точки зрения России, они разработают соглашение, они достигнут мира, поскольку они слишком долго ведут боевые действия. И я думаю, что существует действительно хороший шанс, что это произойдет", - заявил Трамп.

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Кроме того, президент США подчеркнул, что важно найти общий язык с Россией.

Также он выразил убеждение, что США и Франция могут найти общий язык с Россией.

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Украина, Франция, Дональд Трамп, Нормандский формат, Эммануэль Макрон.
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