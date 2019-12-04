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Трамп и Макрон обсудили Иран и вопросы НАТО

Трамп и Макрон обсудили Иран и вопросы НАТО
07:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в преддверии саммита стран НАТО обсудили вопросы альянса, Иран, а также налог на цифровые услуги для американских компаний, сообщает Белый дом.

"Лидеры двух стран обсудили приоритеты предстоящей встречи лидеров стран НАТО, а также дальнейшие шаги по энергетике и Ирану. Президент Трамп подчеркнул важность того, чтобы Франция обеспечивала равные условия для американских компаний, устранив барьеры в торговле, в том числе налоги на цифровые услуги", - говорится в сообщении пресс-службы администрации президента.

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал в июле закон об установлении 3% налога на годовую выручку для цифровых гигантов. Этот законопроект может коснуться американских Apple, Facebook и Google, и США выступают против него.

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Ранее сообщалось, что США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4$ млрд в ответ на французский цифровой налог, "дискриминирующий" американские компании.

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США, Франция, НАТО, Иран, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон.
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