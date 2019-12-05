"Превышают свои полномочия": Трамп обратился в Верховный суд

Новости мира:Трамп просит Верховный суд заблокировать передачу его налоговых деклараций Конгрессу.

Юридическая команда президента США обратилась в Верховный суд с просьбой заблокировать действие повестки нижней палаты Конгресса о передаче ей налоговых деклараций Дональда Трампа за последние восемь лет.

Об этом говорится в сообщении американского телеканала CNN.

"Дональд Трамп 5 декабря попросил Верховный суд заблокировать повестку о выдаче его финансовых документов, аргументируя это тем, что Палата представителей превысила свои полномочия, когда выступила с требованием к бухгалтерской фирме Трампа "Mazars USA" предоставить его личную документацию", - говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд США по просьбе юристов Белого дома приостановил решение последней судебной инстанции, которое позволяло передать эти документы Конгрессу. В ближайшие дни судьи последней инстанции должны решить, принять или нет апелляцию главы Белого дома.

Между тем, адвокаты Трампа разрабатывают линию защиты своего клиента по другому делу - о выдаче американскими законодателями повестки немецкому "Deutsche Bank" с запросом подобных документов. Пока идет судебное разбирательство, документы не будут передаваться.