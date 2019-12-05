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"Превышают свои полномочия": Трамп обратился в Верховный суд

"Превышают свои полномочия": Трамп обратился в Верховный суд
22:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трамп просит Верховный суд заблокировать передачу его налоговых деклараций Конгрессу.

Юридическая команда президента США обратилась в Верховный суд с просьбой заблокировать действие повестки нижней палаты Конгресса о передаче ей налоговых деклараций Дональда Трампа за последние восемь лет.

Об этом говорится в сообщении американского телеканала CNN.

"Дональд Трамп 5 декабря попросил Верховный суд заблокировать повестку о выдаче его финансовых документов, аргументируя это тем, что Палата представителей превысила свои полномочия, когда выступила с требованием к бухгалтерской фирме Трампа "Mazars USA" предоставить его личную документацию", - говорится в сообщении.

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Ранее Верховный суд США по просьбе юристов Белого дома приостановил решение последней судебной инстанции, которое позволяло передать эти документы Конгрессу. В ближайшие дни судьи последней инстанции должны решить, принять или нет апелляцию главы Белого дома.

Между тем, адвокаты Трампа разрабатывают линию защиты своего клиента по другому делу - о выдаче американскими законодателями повестки немецкому "Deutsche Bank" с запросом подобных документов. Пока идет судебное разбирательство, документы не будут передаваться.

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США, Верховный суд, Конгресс США, Дональд Трамп, Импичмент Трампа.
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