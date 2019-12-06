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Пятница, 06.12.2019

Трамп зажег огни на главной рождественской елке США (Видео)

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп в четверг торжественно зажгли огни на национальной рождественской елке в Вашингтоне. Об этом сообщает The Hill. "Это честь быть сегодня здесь со всеми ... Мы с Меланией хотим пожелать вам очень счастливого Рождества", - сказал президент Трамп, прежде чем первая леди нажала кнопку и зажгла праздничные огни девятиметровой елки, установленной перед Белым домом в большой поляне, которую называют Эллипсом. Среди гостей были министр внутренних дел США Дэвид Бернхардт, законодатели Марк Медоуз, Джим Джордан и Джон Рэтклифф. Музыкальное сопровождение обеспечивал инструментальный ансамбль Корпуса морской пехоты. Трамп в своем выступлении поблагодарил ветеранов и военнослужащих, а также поздравил сотрудников правоохранительных органов, секретной службы, врачей и пожарных.  Национальная елка украшена орнаментами со всех штатов, 50 тысячами лампочек и 450 большими белыми звездами. Как отмечается, Служба национальных парков посадила ель в конце октября. Предыдущее дерево, колорадская голубая ель из Вирджинии, было посажено в 2012 году, но в 2014 году его повредило сильным ветром. Кроме того, в прошлом году ель была повреждена, когда на неё пытался выкарабкаться человек. Традиция зажигать огни на рождественской елке у Белого дома была заведена в 1923 году 30-м президентом Джоном Калвином Кулиджем и с тех пор ни разу её не нарушили.
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