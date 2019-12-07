У Трампа призвали остановить расследование по импичменту

Новости мира:Белый дом призвал прекратить расследование в рамках процедуры импичмента.

Белый дом призвал демократов Палаты представителей Конгресса прекратить расследование в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на письмо юрисконсульта американской администрации Пэта Сиполлоне.

Таким образом Белый дом ответил на приглашение принять участие в слушаниях по импичменту от главы юридического комитета нижней палаты Джерролда Надлера, которое было направлено Трампу 29 ноября.

Американского лидера до 6 декабря попросили дать ответ относительно участия его адвоката в слушаниях.

Сиполлоне в ответ заявил, что демократы "этим фарсом потеряли слишком много времени Америки".

"Вы должны прекратить это расследование сейчас и не тратить больше времени на дополнительные слушания", − подчеркнул он.

Напомним: юридический комитет Палаты представителей проведет новые слушания в рамках процедуры импичмента 9 декабря. В четверг, 5 декабря, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поручила Надлеру подготовить официальные обвинения в отношении Трампа.