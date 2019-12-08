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Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
23:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Авианосная ударная группа ВМС США вошла в восточную часть акватории Средиземного моря.

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman ("Гарри Трумэн"), пройдя к югу от Италии, вошла в восточную часть акватории Средиземного моря, следует из европейских спутниковых данных.

В состав группы помимо авианосца входят ракетный крейсер USS Normandy ("Норманди"), несколько эсминцев, в том числе эсминец противоракетной обороны USS Ross ("Росс"), и ударная атомная подводная лодка.

По официальным данным 6-го оперативного флота, в Восточном Средиземноморье в настоящее время также находится ударная атомная подлодка USS Florida "Флорида", оснащенная 154 крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Авианосная группа ВМС США направляется через Суэцкий канал в район Персидского залива на смену авианосцу USS Abraham Lincoln ("Авраам Линкольн"), который находится там уже дольше запланированного шестимесячного срока.

По сообщению 6-го оперативного флота ВМС США, 5 декабря авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman проследовала через Гибралтарский пролив в Средиземное море.

При этом, по имеющимся данным, перед предстоящим переходом в район Персидского залива к берегам Ирана она может на некоторое время задержаться у берегов Сирии в Восточном Средиземноморье.

Авианосец USS Harry Truman планировалось направить на Ближний Восток еще в октябре, однако из-за серьезных неполадок в его электросетях начало похода было перенесено.

Как сообщалось, на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Ираном, авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln, пройдя Ормузский пролив, 19 ноября впервые вошла в акваторию Персидского залива. До этого в течение шести месяцев, начиная с мая, авианосец курсировал в соседнем Оманском заливе и Аравийском море.

Последним крупным американским кораблем, заходившим на базу 5-го оперативного флота США Халифа бин Салман в Бахрейне, был универсальный десантный корабль USS Boxer ("Боксер") с отрядом морской пехоты на борту. Именно USS Boxer в июле сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему на расстояние 900 метров, во время вхождения корабля в Персидский залив.

Отношения между Ираном и США особенно обострились в июне, когда Иран сбил американский беспилотник, который, как утверждали в Тегеране, находился над иранскими территориальными водами.

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США, ВМС, Корабль, Авианосец, Гарри Трумэн.
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