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Трамп пообещал развить диалог с Россией "в ближайшее время"

Трамп пообещал развить диалог с Россией "в ближайшее время"
07:03 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости мира:Дональд Трамп "предостерег против любых попыток России вмешаться в выборы в США и призвал РФ решить конфликт с Украиной".

Президент США Дональд Трамп провел личную встречу в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которую назвал "очень хорошей", и пообещал продолжить развитие диалога с Кремлем уже в ближайшее время. Об этом американский президент заявил на собственной Twitter-странице сразу после переговоров с российским министром.

"Только что провели очень хорошую встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России. Обсудили много вопросов, в том числе, торговлю, Иран, Северную Корею, Договор РСМД, контроль над ядерным оружием и вмешательство в выборы", - написал американский президент.

Он также выразил намерение развивать взаимодействие с Россией.

"Ждите продолжения нашего диалога в ближайшее время!"- подчеркнул Трамп.

В официальном заявлении Белого дома по результатам переговоров президента США и российского министра подчеркивается, что Дональд Трамп "предостерег против любых попыток России вмешаться в выборы в США и призвал РФ решить конфликт с Украиной".

Кроме того, в администрации американского президента отметили, что он выступил за "улучшение отношений с Россией", осуществления "шаги навстречу" по делам задержанных граждан, ядерном разоружении и ряде других инициатив, связанных с внешнеполитическими вызовами.

Тем временем, американское издание The New York Times обратило внимание, что встреча президента Трампа и министра Лаврова – уже вторая в Овальном кабинете, в то время как хозяин Белого дома так и не выполнил обещания принять в своем офисе Президента Украины.

Помпео: У США нет задачи добиться ограничений китайского ядерного арсенала

Напомним: российский министр Сергей Лавров во вторник находится в Вашингтоне, где он также провел переговоры с главой Государственного департамента США. По словам Помпео, одним из главных вопросов беседы стало урегулирование конфликта между РФ и Украиной и результаты встречи Нормандской четверки, в которой Лавров принимал личное участие. Также в Вашингтоне российский министр рассказал о своих впечатлениях о договоренностях, достигнутых в Париже.

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Сергей Лавров, Дональд Трамп, Диалог с Россией.
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