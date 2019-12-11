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Среда, 11.12.2019
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"Не затягивайте с этим больше!": Трампу не терпится подписать оборонный бюджет

"Не затягивайте с этим больше!": Трампу не терпится подписать оборонный бюджет
20:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трамп обещает немедленно подписать оборонный бюджет с $300 миллионами для Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов немедленно принять проект бюджета на оборонные нужды страны, который сейчас рассматривается в Сенате и предусматривает военную поддержку Украине и санкции против российских газопроводов.

Об этом глава Белого дома заявил на официальной Twitter-странице.

"Вот это да! Все наши приоритеты были реализованы в окончательной версии закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону: увеличение финансирования наших войск, развитие нашей армии, компенсация декретных отпусков, пограничная безопасность и космические силы! Конгресс, не затягивайте с этим больше, я подпишу этот исторический оборонительный законопроект немедленно!", - написал глава Белого дома.

Ранее стало известно, что проект закона о финансировании оборонных нужд США также предусматривает $300 млн помощи украинской армии. Кроме того, был добавлен раздел, который вводит на законодательном уровне санкции против российского проекта газопровода "Северный поток - 2", а также проекта "Турецкий поток".

Документ также содержит положения, направленные на преодоление потенциальных угроз со стороны Китая, включая необходимость предоставления отчетов о зарубежных инвестициях Китая, а также его военные отношения с Россией.

Ожидается, что проект оборонного бюджета США 11 декабря утвердит Сенат, после чего его согласованная версия (на основе проголосовавших проектов в нижней и верхней палатах Конгресса) будет отправлена на подпись президенту США.

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Дональд Трамп, Оборонный бюджет, Военная помощь, Северный поток-2.
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