Трамп посоветовал Тунберг расслабиться

Президент США Дональд Трамп высмеял выбор американского журнала Time, признавшего шведскую экоактивистку Грету Тунберг Человеком года, и посоветовал ей научиться "держать себя в руках" и "расслабиться".
"Так нелепо. Грета должна научиться справляться со своим гневом, а потом пойти на хорошее старое кино с другом! Расслабься, Грета, расслабься!", - написал Трамп в своем твиттере.
Накануне, по версии Time, Тунберг была признана Человеком года.
16-летняя Тунберг стала самой молодой, кому журнал когда-либо присуждал это звание.