Трамп посоветовал Тунберг расслабиться

Новости мира:Дональд Трамп назвал нелепым признание Греты Тунберг Человеком года.

Президент США Дональд Трамп высмеял выбор американского журнала Time, признавшего шведскую экоактивистку Грету Тунберг Человеком года, и посоветовал ей научиться "держать себя в руках" и "расслабиться".

"Так нелепо. Грета должна научиться справляться со своим гневом, а потом пойти на хорошее старое кино с другом! Расслабься, Грета, расслабься!", - написал Трамп в своем твиттере.

Накануне, по версии Time, Тунберг была признана Человеком года.

16-летняя Тунберг стала самой молодой, кому журнал когда-либо присуждал это звание.