Сенатор Грэм об импичменте Трампа: Это дело быстро умрет

Глава юридического комитета Сената США республиканец Линдси Грэм заявил, что приложит все усилия, чтобы процесс импичмента Трампа закончился как можно быстрее.
"Это дело дойдет до Сената и очень быстро умрет. Я приложу все усилия, чтобы оно быстро умерло", - заявил Грэм в интервью CNN.
На вопрос журналиста, уместно ли озвучивать такое мнение заранее, Грэм ответил: "Я должен так думать, потому что я так действую".
"Я стараюсь дать достаточно четкий сигнал о своем решении. И не стремлюсь изображать из себя справедливого судью", - сказал Грэм.
По его мнению, все, что происходит сегодня вокруг этого дела - "лишь узкопартийное чушь".
Грэм спрогнозировал, что процесс импичмента завершится примерно в середине января.
"Лично я думаю, что президент Трамп выйдет из этого более сильным. Хорошая новость заключается в том, что политики США должны доказать американской публике, что не все мы сошли с ума. Поэтому может появиться атмосфера компромисса, что бывает после импичмента, рожденного из политической целесообразности", - сказал Грэм.
Он выразил надежду, что импичмент закончится на благо страны: "Я думаю, что лучше всего для Америки – оставить все это позади".
"Если вам не нравится президент Трамп, можете проголосовать против него менее чем через год", - подытожил сенатор.
Грэм также заявил, что не желает слушать Байдена или других свидетелей: "Я хочу выслушать дело на основании документов, подготовленных Палатой представителей - и проголосовать".
Напоминаем, юридический комитет Сената выдвинул против Трампа две статьи по импичменту – злоупотребление властью и препятствование расследованию. Голосование в Палате представителей ожидается на следующей неделе. Далее, после объявления импичмента, дело должен рассмотреть Сенат.