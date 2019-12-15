Сенатор Грэм об импичменте Трампа: Это дело быстро умрет

Новости мира:Сенатор Линдси Грэм об импичменте Трампа: "Я приложу все усилия, чтобы дело быстро умерло".

Глава юридического комитета Сената США республиканец Линдси Грэм заявил, что приложит все усилия, чтобы процесс импичмента Трампа закончился как можно быстрее.

"Это дело дойдет до Сената и очень быстро умрет. Я приложу все усилия, чтобы оно быстро умерло", - заявил Грэм в интервью CNN.

На вопрос журналиста, уместно ли озвучивать такое мнение заранее, Грэм ответил: "Я должен так думать, потому что я так действую".

"Я стараюсь дать достаточно четкий сигнал о своем решении. И не стремлюсь изображать из себя справедливого судью", - сказал Грэм.

По его мнению, все, что происходит сегодня вокруг этого дела - "лишь узкопартийное чушь".

Грэм спрогнозировал, что процесс импичмента завершится примерно в середине января.

"Лично я думаю, что президент Трамп выйдет из этого более сильным. Хорошая новость заключается в том, что политики США должны доказать американской публике, что не все мы сошли с ума. Поэтому может появиться атмосфера компромисса, что бывает после импичмента, рожденного из политической целесообразности", - сказал Грэм.

Он выразил надежду, что импичмент закончится на благо страны: "Я думаю, что лучше всего для Америки – оставить все это позади".

"Если вам не нравится президент Трамп, можете проголосовать против него менее чем через год", - подытожил сенатор.

Грэм также заявил, что не желает слушать Байдена или других свидетелей: "Я хочу выслушать дело на основании документов, подготовленных Палатой представителей - и проголосовать".

Напоминаем, юридический комитет Сената выдвинул против Трампа две статьи по импичменту – злоупотребление властью и препятствование расследованию. Голосование в Палате представителей ожидается на следующей неделе. Далее, после объявления импичмента, дело должен рассмотреть Сенат.