Поездка Джулиани в Украину: адвоката Трампа пригласили в Конгресс

Новости мира:Джулиани предложили рассказать об итогах поездки в Украину перед Конгрессом.

Глава Юридического комитета Сената США республиканец Линдси Грэм пригласил Руди Джулиани, личного юриста президента США Дональда Трампа, выступить перед Комитетом по свидетельствам о своем недавнем путешествии в Украину, сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Ранее в комментарии The Wall Street Journal Джулиани сказал, что его поездка "принесла больше, чем можно себе представить".

"Я не знаю, что он узнал, но если он хочет прийти в Юридический комитет - Руди, если Вы хотите прийти и рассказать нам, что Вы узнали, я с радостью с Вами пообщаюсь", - сказал сенатор в интервью программе CBS "Лицом к стране".

Грэм считает, что эти показания должны оставаться вне процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

"Что касается импичмента, хочу, чтобы мое решение базировалось на показаниях собранных Палатой представителей США", - подчеркнул сенатор.

"Мы можем рассмотреть то, что Руди имеет, вопрос Джо Байдена, Хантера Байдена и чего-либо другого после импичмента. Однако если Руди хочет выступить с показаниями перед Юридическим комитетом о том, что он знает, мы это будем приветствовать", - добавил он.

Во время недавней поездки в Украину, Джулиани, по сообщениям, встретился с бывшими генпрокурорами Юрием Луценко и Виктором Шокиным, с действующими депутатами Рады Александром Дубинским и Андреем Деркачем, а также с бывшим работником Посольства Украины в США Андреем Телиженко, и недавно уволенным прокурором Константином Куликом.

По словам адвоката, он отправился в Украину для съемок документального фильма, который должен развенчать обвинения демократов и доказать, что импичмент президента США не имеет никакого основания. Джулиани, как заявляли в прессе, пытался получить негативную информацию на политического оппонента Трампа Джо Байдена. Именно эти усилия администрации Трампа стали основой для обвинений против американского президента, выдвинутых в США в рамках импичмента.