Скачать
Воскресенье, 15.12.2019
"Нашла коса на камень": экс-депутат Госдумы РФ рассказал о страхе Путина перед Зеленским
"Нашла коса на камень": экс-депутат Госдумы РФ рассказал о страхе Путина перед Зеленским
День в ООС: ранен еще один военнослужащий ВСУ
День в ООС: ранен еще один военнослужащий ВСУ
Дубль Роналду помог Ювентусу обыграть Удинезе
Дубль Роналду помог Ювентусу обыграть Удинезе
В обнимку с мужчиной: Ирина Шейк заинтриговала новым снимком
В обнимку с мужчиной: Ирина Шейк заинтриговала новым снимком

Поездка Джулиани в Украину: адвоката Трампа пригласили в Конгресс

Поездка Джулиани в Украину: адвоката Трампа пригласили в Конгресс
19:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Джулиани предложили рассказать об итогах поездки в Украину перед Конгрессом.

Глава Юридического комитета Сената США республиканец Линдси Грэм пригласил Руди Джулиани, личного юриста президента США Дональда Трампа, выступить перед Комитетом по свидетельствам о своем недавнем путешествии в Украину, сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Ранее в комментарии The Wall Street Journal Джулиани сказал, что его поездка "принесла больше, чем можно себе представить".

"Я не знаю, что он узнал, но если он хочет прийти в Юридический комитет - Руди, если Вы хотите прийти и рассказать нам, что Вы узнали, я с радостью с Вами пообщаюсь", - сказал сенатор в интервью программе CBS "Лицом к стране".

Грэм считает, что эти показания должны оставаться вне процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

"Что касается импичмента, хочу, чтобы мое решение базировалось на показаниях собранных Палатой представителей США", - подчеркнул сенатор.

"Адские санкции": в США обсудят "Закон о защите безопасности от агрессии Кремля"

"Мы можем рассмотреть то, что Руди имеет, вопрос Джо Байдена, Хантера Байдена и чего-либо другого после импичмента. Однако если Руди хочет выступить с показаниями перед Юридическим комитетом о том, что он знает, мы это будем приветствовать", - добавил он.

Во время недавней поездки в Украину, Джулиани, по сообщениям, встретился с бывшими генпрокурорами Юрием Луценко и Виктором Шокиным, с действующими депутатами Рады Александром Дубинским и Андреем Деркачем, а также с бывшим работником Посольства Украины в США Андреем Телиженко, и недавно уволенным прокурором Константином Куликом.

В Конгрессе США ждали встречи Трампа с Зеленским, а не Лавровым

По словам адвоката, он отправился в Украину для съемок документального фильма, который должен развенчать обвинения демократов и доказать, что импичмент президента США не имеет никакого основания. Джулиани, как заявляли в прессе, пытался получить негативную информацию на политического оппонента Трампа Джо Байдена. Именно эти усилия администрации Трампа стали основой для обвинений против американского президента, выдвинутых в США в рамках импичмента.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Конгресс США, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Руди Джулиани.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комфортный Mercedes-Benz Sprinter: как раз то, что нужно для путешествий (Фото)
02 Непогода отступает: прогнозы синоптиков на следующую неделю
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 декабря
04 Витренко назвал причину подорожания газа
05 Луценко признался, что был политически назначенным прокурором
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вифлеемский огонь мира прибыл в столицу Украины
Вифлеемский огонь мира прибыл в столицу Украины
Непогода отступает: прогнозы синоптиков на следующую неделю
Прогнозы синоптиков на следующую неделю
Сенцов прилетел в Латвию
Сенцов прилетел в Латвию
Появилась новая теория возникновения жизни на Земле
Появилась новая теория возникновения жизни на Земле
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь