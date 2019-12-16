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Торгпред США надеется на подписание торговой сделки с Китаем уже в следующем месяце

Торгпред США надеется на подписание торговой сделки с Китаем уже в следующем месяце
05:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира:Торгпред США Роберт Лайтхайзер о торговой сделке с Китаем: Она должна быть выгодна обеим сторонам.

Согласованная США и КНР торговая сделка - очень хорошая, а ее подписание, как ожидается, пройдет в начале января 2020 года, сообщил в воскресенье торгпред США Роберт Лайтхайзер.

"Эта сделка - первый шаг на пути к интеграции двух очень отличающихся друг от друга систем. Цель - в том, чтобы сделка была выгодна обеим сторонам", - сказал он в эфире CBS.

Лайтхайзер назвал соглашение "выдающимся", однако не решающим все спорные вопросы между сторонами.

По его словам, работа над соглашением завершена, и стороны занимаются его переводом. Точную дату подписания торгпред не назвал, пояснив, что речь, видимо, пойдет о начале января.

Лайтхайзер пояснил, что в рамках соглашения КНР обязалась на $200 млрд увеличить покупки американских товаров и услуг.

В пятницу сообщалось, что стороны согласовали так называемую первую фазу двустороннего торгового соглашения и потому - отказались от планировавшихся повышений пошлин на товары друг друга.

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Китай, США, Торговая война.
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