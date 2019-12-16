На Аляске издатель готов передать газету новому собственнику бесплатно

Издатель газеты Skagway News, которая выходит на Аляске, самом северном штате США, готов бесплатно передать ее любому, кто сможет обеспечить выпуск.
Об этом сообщает The Guardian.
"Издатель газеты с Аляски Ларри Персили готов передать свое издательство новому собственнику по цене 0 долларов", - говорится в сообщении.
Идеальный кандидат для Персили - тот, кто знает все тонкости работы в газете маленького городка (население города Скагуэй не превышает 1000 человек) и живет - или когда-то жил - на Аляске.
Издатель осознает, что не может продать газету по реальной цене, хотя в свое время выкупил его у предыдущего владельца. Сейчас для Персили главное - выживание издания.
По его словам, новому владельцу надо быть готовым к тому, что зимой в Скагуэйе закрывают все заведения и предприятия - работать остается только один продуктовый магазин.