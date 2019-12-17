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Трамп нервно отреагировал на доклад со статьями импичмента

Трамп нервно отреагировал на доклад со статьями импичмента
02:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Законодатели выдвинули две статьи обвинений президенту Дональду Трампу.

Глава Белого дома Дональд Трамп привычным для себя эмоциональным способом отреагировал на обнародование демократами в понедельник доклада с объяснением статей импичмента президенту, назвав усилия демократов "самой большой авантюрой" в истории США.

Соответствующее сообщение президент США разместил на своей Twitter-странице.

"ПОЧИТАЙТЕ СТЕНОГРАММЫ!", - написал большими буквами в эмоциональном посте Трамп, очевидно ссылаясь на расшифровку его разговора от 25 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мистифицированный импичмент - это самая большая авантюра в истории американской политики! СМИ фейковых новостей и их партнер, Демократическая партия, работают сверхурочно, чтобы сделать как можно сложнее жизнь объединенной Республиканской партии и всего, за что она выступает", - подчеркнул нынешний хозяин Белого дома.

Реакция президента США появилась одновременно с обнародованием в понедельник Юридическим комитетом Палаты представителей доклада об импичменте на свыше 650 страницах. В документе обосновываются причины выдвижения обвинений против президента Дональда Трампа.

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Законодатели выдвинули две статьи обвинений президенту Трампу. Первая подчеркивает, что он "поставил собственные политические интересы выше национальной безопасности, наших свободных и честных выборов и нашей системы сдерживаний и противовесов». Вторая отмечает, что президент Трамп "совершил злоумышленные действия, которые будет продолжать совершать, если его не остановить".

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Импичмент, Дональд Трамп, Реакция Трампа на доклад, Статьи импичмента.
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