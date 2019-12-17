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Трамп: США очень внимательно следят за КНДР

Трамп: США очень внимательно следят за КНДР
07:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон наблюдает за Северной Кореей очень внимательно.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он был бы "разочарован", если бы Северная Корея имела что-то "в работе" на конец года в качестве ультиматума для США относительно судьбы переговоров по денуклеаризации.

"Посмотрим. Я был бы разочарован, если бы что-то было в работе. И если это так, мы позаботимся об этом", - сказал Трамп в Белом доме, когда его спросили о ситуации.

Он добавил, что США очень внимательно следят за КНДР.

"Мы наблюдаем за Северной Кореей - мы наблюдаем за многими местами, на самом деле, очень внимательно. Но за Северной Кореей мы наблюдаем особенно внимательно", - отметил президент США.

В последние недели Пхеньян делает все более резкие заявления, обещая "рождественский подарок", если Вашингтон не пойдет на некоторые уступки в переговорах по денуклеаризации.

Трамп провел три встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном с июня 2018 года, чтобы попытаться достичь соглашения о демонтаже ядерной программы страны в обмен на смягчение санкций США и гарантии безопасности.

Некоторые эксперты высказывают опасения, что Северная Корея может провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты, если ее требования не будут выполнены к концу года.

В КНДР сообщили, что готовы подавить "ядерную угрозу со стороны США"

Ранее спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил, что Вашингтон не намерен отказываться от переговоров с Пхеньяном и не устанавливает никакого "крайнего срока".

"У США нет крайнего срока. У нас есть цель выполнить обязательства, взятые двумя лидерами (президентом США и лидером КНДР - ред.) во время их встречи",- цитирует Бигана "Ренхап".

Он также предостерег Север от любых провокаций.

"Мы полностью осознаем мощный потенциал Северной Кореи для проведения крупных провокаций в ближайшие дни. Мягко говоря, такие действия будут крайне бесполезны для достижения прочного мира на Корейском полуострове", - отметил Биган.

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Все по теме:

США, Северная Корея, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп.
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