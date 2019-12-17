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Украинский вояж Джулиани: адвокат Трампа объяснил, почему добивался увольнения Йованович

Украинский вояж Джулиани: адвокат Трампа объяснил, почему добивался увольнения Йованович
22:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Джулиани объяснил, почему пытался добиться увольнения Йованович.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани считает, что президент США "активно поддерживает" его усилия по поиску компромата на демократов в Украине.

Об этом Джулиани заявил в интервью CNN.

"Во время поездки в Украину в начале декабря Джулиани, по его словам, собрал доказательства масштабного заговора против усилий его и Трампа по раскрытию фактов многолетней коррупции, - сообщает CNN. - Прежде всего в коррупцию вовлечены внутриполитические соперники Трампа, в частности Джо Байден и Хиллари Клинтон".

"Если вы считаете, что мы защищаемся, то это не так", - сказал Джулиани.

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В интервью он заявил, что экс-посол США в Украине Мари Йованович, которая была отозвана с должности и свидетельствовала по делу об импичменте в Конгрессе, дала ложные показания и должно быть обвинена в препятствовании правосудию. Однако отказался предоставить конкретные доказательства.

Джулиани признался, что настаивал на ее отзыве, поскольку она вмешивалась в его работу по сбору компромата на демократов, не давала американских виз для свидетелей из Украины, в частности бывшему генпрокурору Виктору Шокину.

Комментируя сообщение о том, что генеральный прокурор США Уильям Барр разочарован активностью Джулиани по сбору фактов, Джулиани заявил: "Я не слышал этого от Президента. Думаю, если бы Билл Барр действительно жаловался на меня, президент Трамп сказал мне об этом. И общие друзья говорили мне, что это неправда".

Трамп объяснил поездку Джулиани в Украину

Как сообщалось ранее, Джулиани обнародовал материалы, собранные им в Украине 4-6 декабря. Во время поездки, где он встречался с бывшими генпрокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным, депутатами Александром Дубинским и Андреем Деркачем, бывшим работником посольства Украины в США Андреем Телиженко и другими лицами.

Сам Джулиани пояснил, что принимает участие в съемках документального сериала, который должен опровергнуть обвинения демократов в адрес Дональда Трампа. После поездки в Украину он заявил, что собрал очень много полезной информации, чтобы защитить президента США от импичмента.

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Импичмент, Дональд Трамп, Мари Йованович, Руди Джулиани.
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