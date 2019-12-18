Суд вынес окончательный приговор экс-помощнику Трампа на выборах

Новости мира:Рик Гейтс приговорен к заключению на 45 дней за решеткой и трем годам условного срока.

Федеральный судья США вынес окончательный приговор с заключением и условным сроком бывшему заместителю главы избирательного штаба Дональда Трампа Рику Гейтсу, учитывая его сотрудничество в расследовании вмешательства России в президентские выборы в США. Об этом говорится в сообщении американского телеканала CNN.

"Рик Гейтс, один из самых весомых советников кампании Трампа, который дал показания в ходе расследования Мюллера, приговорен федеральным судьей во вторник к заключению на 45 дней за решеткой и трем годам условного срока", - отмечает телеканал.

Кроме того, экс-советник Трампа должен выплатить 20 тыс. долларов штрафа и должен в дальнейшем сотрудничать с правоохранительными органами.

Рик Гейтс был одним из бизнес-партнеров и заместителем главы президентской кампании Дональда Трампа, Пола Манафорта. Во время расследования он признался, что помогал Манафорту скрыть сведения о наличии $75 млн на счетах в иностранных банках после работы на пророссийского президента Украины Виктора Януковича и усилий по лоббированию.

В феврале 2018 года Гейтс признал себя виновным в заговоре против страны, а также введение в заблуждение следствия относительно вмешательства России в президентские выборы в США.