Трамп отреагировал на результаты голосования по своему импичменту

Новости мира:Президент США Дональд Трамп назвал решение Палаты представителей об импичменте "Маршем политического самоубийства".

Президент США Дональд Трамп назвал голосование в Палате представителей Конгресса по статьям обвинения против него в рамках процедуры импичмента политическим самоубийством Демократический партии. Об этом сообщает CNN.

Американский лидер выступил перед сторонниками в штате Мичиган.

"Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии", — сказал он.

Трамп заявил, что своим голосованием демократы "обесценили импичмент".

"После трех лет зловещей охоты на ведьм, обманов, мошенничества демократы Палаты пытаются аннулировать бюллетени десятков миллионов американцев-патриотов", — добавил Трамп.

Кроме того американский президент уверен, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после выборов 2020 года лишится своего поста.

"Я знаю точно одно: десятки миллионов американцев явятся на избирательные участки в следующем году, чтобы своим голосованием сместить Пелоси с ее поста", — заявил Трамп.

Как сообщалось, сегодня в ходе голосования в Палате представителей США утвердили обвинения в отношении Трампа по двум статьям ("превышение полномочий" и "воспрепятствование Конгрессу").

Теперь вопрос об отстранении главы государства от должности будет передан Сенату. По итогам слушаний, которые могут начаться уже в январе, пройдет голосование. По закону для отстранения президента от должности за это должны проголосовать две трети членов верхней палаты Конгресса. В отличие от Палаты представителей, где большинство у Демократической партии, Сенат контролируют члены Республиканской партии.