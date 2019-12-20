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Пятница, 20.12.2019
"Адские санкции" против РФ: администрация Трампа оказывает сопротивление
"Адские санкции" против РФ: администрация Трампа оказывает сопротивление
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"Адские санкции" против РФ: администрация Трампа оказывает сопротивление

"Адские санкции" против РФ: администрация Трампа оказывает сопротивление
04:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:У Трампа хотят изменить проект "адских санкций" против России.

Администрация Трампа оказывает негласное сопротивление законопроекту сенатора Линдси Грэма, который предлагает распространить санкции на российские банковский и газовый секторы и на госдолг РФ.

Об этом сообщает The Daily Beast.

"Один из чиновников Государственного департамента во вторник направил председателю профильного комитета Сената письмо объемом в 22 страницы против нового проекта санкций", - пишет издание.

Как уточняется, речь идет о законопроекте сенатора-республиканца Линдси Грэма, который недавно поддержал комитет Сената по вопросам международных отношений. Документ предлагает наказывать физических и юридических лиц России, причастных к давлению Кремля на Украину, а также к вмешательству в президентские выборы в США, в дела Сирии и преследования диссидентов в РФ. Сам Грэм назвал его "законопроектом адских санкций".

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В упомянутом письме указывается, что администрация Трампа выступает "решительно против" законопроекта, если в него не будут внесены ряд изменений. Также отмечается, что проект Грэма может "нанести ущерб европейским союзникам Америки" и "нарушить трансатлантическое единство в отношении действующих американских санкций против России".

Кроме того, чиновник администрации подчеркнул, что законопроект "грозит мировым энергетическим, товарным, финансовым и другим рынкам", поскольку направлен "почти на весь спектр внешней коммерческой деятельности с Россией".

Как отмечает издание, в администрации Трампа утверждают, что санкции могут поразить американские банки, работающие в России, а также нанести вред активам менеджеров из США.

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Как сообщалось, международный комитет Сената США принял 17 голосами против пяти проект закона "Акт защиты американской безопасности от агрессии Кремля" (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA). Чтобы вступить в силу, документ должен быть принят обеими палатами Конгресса и подписан президентом США.

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Россия, Санкции, Белый дом, Конгресс США, Госдеп США.
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