"Адские санкции" против РФ: администрация Трампа оказывает сопротивление

Новости мира:У Трампа хотят изменить проект "адских санкций" против России.

Администрация Трампа оказывает негласное сопротивление законопроекту сенатора Линдси Грэма, который предлагает распространить санкции на российские банковский и газовый секторы и на госдолг РФ.

Об этом сообщает The Daily Beast.

"Один из чиновников Государственного департамента во вторник направил председателю профильного комитета Сената письмо объемом в 22 страницы против нового проекта санкций", - пишет издание.

Как уточняется, речь идет о законопроекте сенатора-республиканца Линдси Грэма, который недавно поддержал комитет Сената по вопросам международных отношений. Документ предлагает наказывать физических и юридических лиц России, причастных к давлению Кремля на Украину, а также к вмешательству в президентские выборы в США, в дела Сирии и преследования диссидентов в РФ. Сам Грэм назвал его "законопроектом адских санкций".

В упомянутом письме указывается, что администрация Трампа выступает "решительно против" законопроекта, если в него не будут внесены ряд изменений. Также отмечается, что проект Грэма может "нанести ущерб европейским союзникам Америки" и "нарушить трансатлантическое единство в отношении действующих американских санкций против России".

Кроме того, чиновник администрации подчеркнул, что законопроект "грозит мировым энергетическим, товарным, финансовым и другим рынкам", поскольку направлен "почти на весь спектр внешней коммерческой деятельности с Россией".

Как отмечает издание, в администрации Трампа утверждают, что санкции могут поразить американские банки, работающие в России, а также нанести вред активам менеджеров из США.

Как сообщалось, международный комитет Сената США принял 17 голосами против пяти проект закона "Акт защиты американской безопасности от агрессии Кремля" (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA). Чтобы вступить в силу, документ должен быть принят обеими палатами Конгресса и подписан президентом США.