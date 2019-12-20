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Трамп требует немедленно начать процесс по импичменту

Трамп требует немедленно начать процесс по импичменту
08:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп требует немедленного начала процесса по импичменту в Сенате.

Президент США Дональд Трамп хочет немедленного начала процесса в Сенате Конгресса в рамках дела об его импичменте.

Об этом глава Белого дома написал в своём Twitter.

"После того, как демократы не обеспечили меня должным судебным разбирательством в Палате - ни адвокатов, ни свидетелей, ничего - они теперь хотят диктовать Сенату, как им вести свой процесс. На самом деле, у них нет никаких доказательств чего-либо, они никогда не появятся. Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного судебного разбирательства!", - написал президент.

Трамп отреагировал на результаты голосования по своему импичменту

Напомним, Палата представителей США провела в среду исторические голосование, объявив импичмент главе Белого дома по двум статьям обвинения – в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса в расследовании этого дела.

Далее процесс рассмотрения импичмента должен перейти к Сенату. Для того, чтобы импичмент был утвержден официально, необходима поддержка двух третей сенаторов США.

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США, Импичмент, Дональд Трамп, Импичмент Трампа.
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