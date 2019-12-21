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Минфин США: санкции против строительства "Северного потока 2" вступают в силу немедленно

Минфин США: санкции против строительства "Северного потока 2" вступают в силу немедленно
08:19 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний.

Запрет на строительство "Северного потока 2", прописанный в новом военном бюджете США, вступает в силу немедленно, говорится в специальном разъяснении подразделения Минфина США (OFAC), отвечающего за правоприменение в области санкций.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 год 20 декабря.

"С момента подписания президентом 20 декабря 2019 года положения статьи 7503 NDAA немедленно вступили в силу. Вовлеченные стороны, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов или более ниже уровня моря для строительства "Северного потока 2" или "Турецкого потока" должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством", - говорится в специальном комментарии OFAC, который был опубликован спустя несколько минут после подписания военного бюджета.

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В вопроснике OFAC также отмечается: "Несмотря на вышесказанное, могут быть сделаны добросовестные исключения из требования прекращения деятельности для безопасности трубопровода или команды на борту судна, защиты человеческих жизней или технического обслуживания, чтобы избежать экологического или другого существенного ущерба".

Ранее сообщалось, что обе палаты Конгресса США одобрили законопроект об оборонном бюджете на следующий финансовый год. Американские законодатели включили в него положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток 2". Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

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ЕС, Газопровод, США, Санкции, Северный поток-2.
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