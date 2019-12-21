Глава Пентагона объявил о создании космических сил США

Новости мира:Ранее Конгресс США принял закон об оборонном бюджете на 2020 год, в котором предусмотрено создание космических войск.

Главная задача нового вида военных сил США, которые будут созданы в 2020 году, - закрепить доминирование страны в космосе. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны США Марк Эспер.

"Наша зависимость от космических возможностей резко возросла, и сегодня космос превратился в зону возможных боевых действий", - сказал глава Пентагона.

По его словам, в ближайшие недели руководство военного ведомства определит графики и план создания космических сил. Он также поблагодарил Конгресс за принятие закона об оборонном бюджете на следующий год и сильную двухпартийную поддержку соответствующего решения.

"Это большой шаг вперед, который даст США возможность адаптироваться к вызовам и конкурировать с великими державами", - подчеркнул Эспер.

Как сообщалось, Конгресс США принял закон об оборонном бюджете на 2020 год, в котором предусмотрено создание космических войск. В первый год они будут насчитывать около 200 человек, их годовой бюджет составит 40 миллионов долларов.

В докладе Пентагона в феврале этого года говорилось о том, что Китай и Россия приложили значительные усилия для разработки технологий, которые бы дали им возможность "разрушать или уничтожать спутники Соединенных Штатов и их союзников в условиях кризиса или конфликта".

21 декабря Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который, в частности, обеспечивает финансирование космических сил США.