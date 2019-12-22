"Звездный флот начинается": Маск о создании Космических войск США

Новости мира:Илон Маск высказался по поводу создания Космических войск США.

Решение Президента США об организации нового вида вооруженных сил - Космических войск - дает начало созданию "звездного флота".

Об этом в Twitter написал основатель космической корпорации SpaceX Илон Маск, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Космические силы минобороны. Звездный флот начинается", - отметил Маск.

В свою очередь Дональд Трамп сделал акцент на том, что новые войска будут способствовать развитию американской экономики.

"Вчера вечером я был горд, что подписал закон с самым большим за все времена бюджетом на оборону. Были созданы жизненно необходимые Космические силы. Это новые самолеты, корабли, ракеты, оборудование любого типа – и все это сделано здесь, в США", - отметил глава Белого дома в Twitter.

В Пентагоне это решение назвали "историческим шагом", ведь ранее в оборонном ведомстве действовало лишь космическое командование, которое подчинялось ВВС.

Президент США уже назначил генерала Джея Рэймонда на должность «главы космических операций». Ожидается, что численность Космических войск составит 16 тыс. военных специалистов и гражданского персонала.