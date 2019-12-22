Трамп узнавал о военной помощи Украине за месяц до разговора с Зеленским

Новости мира:Дональд Трамп интересовался военной помощью Украине за месяц до разговора с президентом Владимиром Зеленским.

В недавно опубликованных документах говорится, что президент США Дональд Трамп узнавал о военной помощи США Украине за месяц до разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Bloomberg.

По просьбе Трампа Майкл Даффи, сотрудник департамента по управлению и бюджету, написал в Пентагон письмо с просьбой предоставить подробную информацию о военной помощи для Украины.

Сильно отредактированные документы, полученные по запросу американского агентства, также показывают, что чиновники администрации приказали задержать помощь примерно через час после разговора двух лидеров.