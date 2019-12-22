В США собака воровала игрушки полицейских (Видео)

Полицейские американского штата Массачусетс раскрыли необычный эпизод кражи. Их собственный пес Бен похищал у стражей порядка игрушки, которые собирали детям на рождество. Как сообщает CNN, игрушки собирали в офисе полицейского департамента к рождеству, чтобы вручить их нуждающимся детям. Некоторые игрушки стали пропадать. Разоблачить «вора» удалось с помощью камер наблюдения. В дальнейшем его поймали с поличным. «Когда Бен увидели игрушки, он решил, что они все принадлежат ему», – отметил замначальника департамента Джеймс Милл. Полиция решила не забирать у пса игрушки, ведь он испортил их слюной. Подарки заменят.