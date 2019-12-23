Приостановка военной помощи: демократы США требуют привлечь администрацию Трампа к ответственности

Новости мира:Сенатор-демократ просит проверить законность решения Трампа о задержке военной помощи Украине.

Американский сенатор-демократ Крис Ван Холлен обратился в счетную палату США, чтобы та проверила законность решения Вашингтона о задержке выплат военной помощи Украине, сообщает в понедельник издание The Hill.

В письме счетной палате Ван Холлен утверждает, что решение президента США Дональда Трампа нарушает закон о контроле над расходованием бюджетных средств, который ограничивает действия президента в отношении средств, распределяемых Конгрессом.

Ван Холлен указал, что в соответствии с законом Трамп должен был уведомить Конгресс, если он хотел остановить передачу средств, распределенных именно Конгрессом. По словам сенатора, "президент не просто не уведомил Конгресс", Пентагон дважды сообщал Конгрессу, что средства будут выделены.

"Администрацию (США - Ред.) следует привлечь к ответственности за нарушение закона о контроле над расходованием бюджетных средств, в противном случае мы откроем для будущих администраций путь к безнаказанному нарушению закона", - написал Ван Холлен.

В ноябре счетная палата США объявила, что она расследует решение Трампа о задержке выплат $400 млн в качестве военной помощи Украине.

В конце прошлой недели СМИ со ссылкой на электронные письма из Белого дома сообщили, что военную помощь Украине Пентагон заморозил уже через 1,5 часа после разговора между Трампом и Зеленским, спровоцировавшего процедуру импичмента президента США.

Противники Трампа обвиняют его в том, что он удерживал средства, предназначенные для военной помощи Украине, чтобы заставить Киев провести расследование в отношении своего политического соперника Джо Байдена.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Члены Палаты представителей США на прошлой неделе объявили импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс.

Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате США решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.