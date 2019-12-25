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Трамп считает, что демократы сомневаются в собственных доказательствах по импичменту

Трамп считает, что демократы сомневаются в собственных доказательствах по импичменту
03:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:19 декабря Палата представителей США проголосовала за объявление импичмента президента Трампа.

Президент США Дональд Трамп считает, что демократы сомневаются в собственных доказательствах относительно его вины, поэтому требуют привлечь к слушаниям по делу импичмента в Сенате дополнительных свидетелей. Об этом он написал в Twitter, комментируя предварительные заявления спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера.

"Все, что мы видим от спикера Пелоси и сенатора Шумера, говорит о том, что они действительно сомневаются в своих доводах, которые они представили к этому времени, считая их недостаточно хорошими, и очень, очень срочно ищут способ найти еще какие-то доказательства", - отметил Трамп.

По его мнению, Пелоси и Шумер пытаются оказать общественное давление на судебный процесс в Сенате для привлечения свидетелей.

"Единственный способ сделать эту работу - осуществлять какое-то общественное давление, чтобы требовать свидетелей, но у Макконнелле (лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл - ред.) есть голоса, и он может вести этот процесс так, как посчитает нужным", - отметил Трамп.

Пелоси требует заслушать свидетелей, которым Трамп запретил свидетельствовать во время расследования дела импичмента в Палате представителей, в частности экс-советника президента по вопросам нацбезопасности Джона Болтона и и.о. руководителя администрации Белого дома Мика Малвени.

Шумер неделю назад обратился с письмом к Макконнеллу, в котором указал, что, кроме Болтона и Малвени, Сенат также должен вызвать для дачи показаний главного помощника Малвени Роберта Блэра и сотрудника административно-бюджетного управления Майкла Даффи.

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Как сообщалось, 19 декабря Палата представителей США проголосовала за объявление импичмента президента Трампа. Сенат намерен начать судебное слушание по импичменту в январе 2020 года.

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Импичмент, Демократы, Доказательства, Дональд Трамп, Импичмент Дональд Трамп.
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