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Самый кровавый год за почти полвека: в США побит жуткий рекорд

Самый кровавый год за почти полвека: в США побит жуткий рекорд
14:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Уходящий год стал рекордным по количеству массовых убийств в Штатах.

В 2019 году в Соединенных Штатах был зафиксирован 41 случай массовых убийств, что превышает все показатели, начиная с 70-ых годов прошлого века.

Об этом пишет Associated Press.

Речь идет о 41 инциденте и 211 погибших. Массовым считается убийство четырех или более лиц в одном и том же инциденте, кроме нападающего.

"Самыми массовыми в США в 2019 году стали убийства 12 человек в Вирджинии-Бич (штат Вирджиния) в мае и 22 человек в Эль-Пасо (Техас) в августе", - говорится в сообщении.

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Согласно исследованию, наибольшее число массовых убийств произошло в Калифорнии. В 33 случаях было использовано огнестрельное оружие.

Эта статистика составляется с 2006 года, но и исследования, которые проводились еще с 1970-х годов, не выявили год, в который произошло бы больше массовых убийств, чем в 2019-м, пишет АР. Второй по количеству массовых убийств стал 2006-й, тогда их было 38.

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Авторы исследования утверждают, что много массовых убийств в США не освещаются широко, поскольку не прошли общественных местах, а их мотивами могут быть семейные дрязги, наркоторговля или насилие между бандами.

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Калифорния, Убийство, Техас, Вирджиния, Эль-Пасо, Вирджиния-Бич.
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