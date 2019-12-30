Стрельба в церкви в Техасе: два человека погибли

Новости мира:В США неизвестный застрелил двух людей в церкви.

В американском округе Таррант (штат Техас) двое человек погибли в результате стрельбы в церкви.

Об этом сообщает CBS.

"По меньшей мере двое людей погибли во время стрельбы в воскресенье в церкви возле города Форт-Уэрт, штат Техас", - говорится в сообщении.

Один человек погиб на месте происшествия, второй скончалася по дороге в больницу.

Как отмечается, неизвестный открыл стрельбу в христианской церкви неподалеку от города Форт-Уорт. В результате инцидента пострадал еще один человек, его состояние врачи оценивают как критическое. По словам свидетелей, один из прихожан церкви застрелил подозреваемого.

Напоминаем, в этом году в Соединенных Штатах был зафиксирован 41 случай массовых убийств, что превышает все показатели, начиная с 70-ых годов прошлого века.