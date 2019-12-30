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Дело по импичменту Трампа: Байден будет свидетельствовать в Сенате

Дело по импичменту Трампа: Байден будет свидетельствовать в Сенате
03:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Джо Байден дал согласие предоставить показания в Сенате в деле по импичменту Трампа.

Бывший вице-президент США Джо Байден согласился свидетельствовать в Сенате в деле по импичменту главы Белого дома, несмотря на отказ раньше реагировать на повестку.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Лидер предвыборной гонки от демократов и бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что если его будут вызывать свидетельствовать во время процесса импичмента в Сенате, он согласится это сделать.

Это заявление он сделал в субботу, 29 декабря, во время встречи с избирателями в штате Айова, после того, как ранее заявил о своем отказе свидетельствовать, за что получил волну критики. Свое предыдущее решение он объяснял тем, что "нет юридических оснований" для того, чтобы отправить ему повестку свидетельствовать, и что его показания помогут президенту Трампу отвлечь внимание от его собственных действий.

"Вы знаете, я уже пережил два импичмента. Один как молодой сенатор и потом как сенатор среднего возраста. В них нет ничего хорошего, независимо от обстоятельств. Это тяжело для страны. Здесь нет чему радоваться. Но поймите меня правильно: Я думаю, что Трамп сам это на себя навлек. Я думаю, что у Конгресса нет другого выбора, кроме как выполнить свои конституционные обязанности, независимо от политических последствий", - заявил Байден.

Позже на встрече с избирателями в городе Фэйрфилд, Байден подтвердил, что он выполнит требования любой повестки Сената.

Напомним: 28 декабря Джо Байден отказался свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте главы Белого дома Дональда Трампа.

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США, Импичмент, Сенат, Джо Байден.
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