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Трамп разозлился из-за блокировки его твита

Трамп разозлился из-за блокировки его твита
05:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп обвинил Twitter, что блокировка твита отразилась на аккаунтах миллионов пользователей.

В минувшие выходные дни твит президента США, в котором раскрывалась личность предполагаемого осведомителя, чья информация легла в основу процедуры импичмента, был заблокирован компанией Twitter.

Дональд Трамп обвинил компанию в том, что эта блокировка отразилась на аккаунтах миллионов пользователей.

В субботу твит президента, в котором называлось имя предполагаемого осведомителя - сотрудника разведывательного сообщества страны - пропал. Он появился уже в воскресенье, но первоначальная учетная запись с именем осведомителя была удалена.

Twitter объяснил это "сбоем в системе", в результате которой пострадали учетные записи некоторых пользователей, включая президента.

Пресс-секретарь компании отметила, что, согласно политике Twitter, любые твиты, в которых разглашается личная информация о человеке, включая предполагаемого осведомителя, являются нарушением правил компании. Вместе с тем имена к разряду личной информации не относятся.

Демократы, некоторые республиканцы и члены разведывательного сообщества США решительно возражали против попыток раскрыть личность осведомителя, называя их незаконными.

Напоминаем, осведомитель доложил о содержании телефонной беседы Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, усмотрев в ней попытку Трампа оказать давление на украинского коллегу с целью расследования деятельности на Украине бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Эта информация послужила основанием для начала процедуры импичмента, объявленного Трампу Палатой представителей американского Конгресса.

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США, Президент, Дональд Трамп, Twitter.
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