СМИ: Трампа предупреждали о последствиях его действий

Новости мира:Окружение Трампа убеждало его не замораживать помощь Украине.

Государственный секретарь США Майк Помпео, бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и министр обороны Марк Эспер безуспешно убеждали президента Трампа не задерживать предоставление военной помощи Украине.

По их мнению, это противоречило американским интересам, пишет газета The New York Times в аналитической статье "Что стоит за замораживанием помощи Украине: 84 дня конфликта и растерянности".

Оппозиция решению Трампа о задержке по оказанию помощи Украине была "гораздо сильнее, чем об этом было известно ранее", пишет газета.

"В конце августа министр обороны Марк Эспер присоединился к госсекретарю Майку Помпео и Джону Болтону, который занимал в то время должность советника по национальной безопасности, на встрече с президентом в Овальном кабинете, о которой ранее не сообщалось, - говорится в статье. - Они пытались убедить его, что оказание помощи - в интересах США, но безуспешно".

Это решение вызвало "волну шока" в Белом доме и в Министерстве обороны и вызвало серьезные споры внутри администрации.

По данным издания, ключевую роль в выполнении требований Трампа сыграл и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни.

Демократы из Палаты представителей, напоминает газета, собирались ограничить полномочия Трампа в возможности задерживать предоставление помощи Украине, а председатели трех комитетов Палаты объявили 9 сентября о начале расследования.

Чиновники Белого дома не ожидали каких-то перемен, но внезапно возобновили оказание помощи. Трамп, очевидно, не желая вести публичную битву, сообщил сенатору-республиканцу Робу Портмену, который выступал против задержки помощи, что он в дальнейшем не будет замораживать средства.

"Помощники из Белого дома поспешили уведомить об этом своих коллег в Пентагоне и в других местах. "Заморозка" была снята", - пишет издание.

"Я не сомневаюсь относительно того, почему президент разрешил продолжать оказание помощи», - цитирует NT председателя Комитета по иностранным делам Палаты Элиот Энгель. - Он попался".