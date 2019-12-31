Трамп планирует завершить торговые переговоры КНР в начале 2020

Новости мира:Дональд Трамп назвал точную дату завершения торговой войны с Китаем.

15 января 2020 года США и Китай подпишут первую часть большого торгового соглашения, которое может положить конец таможенным войнам между двумя крупнейшими экономиками мира.

Об этом сообщает президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Я буду подписывать первую часть нашего огромного и всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем 15 января. Церемония состоится в Белом доме. На ней будут присутствовать высокопоставленные представители Китая. Позже я отправлюсь в Пекин, где начнутся переговоры по второй части соглашения", - говорится в посте Трампа.

Как сообщалось, при президентстве Трампа США несколько раз повышали пошлины на китайскую продукцию. Китай предпринял меры, которые привели к обострению "торговой войны" между двумя крупнейшими экономиками мира.

МВФ, Всемирный банк и другие международные финансовые институты неоднократно обращали внимание на обострение торговых отношений между США и Китаем как на фактор, который негативно влияет на рост мировой экономики.

Позже представители Китая и США договорились о поэтапной отмене введенных пошлин.