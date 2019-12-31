Скачать
Вторник, 31.12.2019
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Утешительные прогнозы на 2020: Милованов заговорил о росте реальной зарплаты
Утешительные прогнозы на 2020: Милованов заговорил о росте реальной зарплаты
Полярники поздравили украинцев с Новым годом (Видео)
Полярники поздравили украинцев с Новым годом (Видео)
Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
TIME тоже подводит итоги: лучшие игры десятилетия по версии журнала
TIME тоже подводит итоги: лучшие игры десятилетия по версии журнала

Трамп планирует завершить торговые переговоры КНР в начале 2020

Трамп планирует завершить торговые переговоры КНР в начале 2020
20:32 Сегодня Телеграф

Новости мира:Дональд Трамп назвал точную дату завершения торговой войны с Китаем.

15 января 2020 года США и Китай подпишут первую часть большого торгового соглашения, которое может положить конец таможенным войнам между двумя крупнейшими экономиками мира.

Об этом сообщает президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Я буду подписывать первую часть нашего огромного и всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем 15 января. Церемония состоится в Белом доме. На ней будут присутствовать высокопоставленные представители Китая. Позже я отправлюсь в Пекин, где начнутся переговоры по второй части соглашения", - говорится в посте Трампа.

СМИ: Трампа предупреждали о последствиях его действий

Как сообщалось, при президентстве Трампа США несколько раз повышали пошлины на китайскую продукцию. Китай предпринял меры, которые привели к обострению "торговой войны" между двумя крупнейшими экономиками мира.

МВФ, Всемирный банк и другие международные финансовые институты неоднократно обращали внимание на обострение торговых отношений между США и Китаем как на фактор, который негативно влияет на рост мировой экономики.

Позже представители Китая и США договорились о поэтапной отмене введенных пошлин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, США, Дональд Трамп, Торговое соглашение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С наступающим Новым 2020 годом: оригинальные поздравления в красивых открытках
02 Зеленые номера, парковка, зарядка: с 1 января новые нормы для электромобилей
03 Дешевле и долговечнее: Tesla подала патент на новые аккумуляторы
04 Поздравления с наступающим Новым годом 2020 коллегам, открытки
05 Петиция о лишении Медведчука звания заслуженного юриста: ответ Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ГФС тестируют новый онлайн-сервис
В ГФС тестируют новый онлайн-сервис
Необычное поздравление: Меркель обозначила главную задачу на 2020 год
Меркель обозначила главную задачу на 2020 год
Ждем чуда от природы: какой будет погода на Новый год
Ждем чуда от природы: какой будет погода на Новый год
Что подарить человеку у которого все есть? Виктория Бэкхем нашла интересный вариант
Что подарить человеку у которого все есть? Виктория Бэкхем нашла интересный вариант
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь