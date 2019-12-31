Достижение соглашения о транзите газа: реакция США

Новости мира:Штаты назвали соглашение о транзите газа значительным достижением Украины.

США приветствуют подписание контрактов по транзиту российского газа в Европу украинской газотранспортной системой.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США на странице в Facebook.

"Поздравляем Украину с заключением соглашения с Россией по транзиту газа и получением 2,9 млрд долларов по Стокгольмскому арбитражу. Это значительные достижения", - говорится в сообщении.

Как известно, 30 декабря Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на 5 лет: в 2020 году будут прокачаны 65 млрд кубометров, а в период с 2021 по 2024 - 40 млрд кубометров газа ежегодно.