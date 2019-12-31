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Достижение соглашения о транзите газа: реакция США

Достижение соглашения о транзите газа: реакция США
22:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Штаты назвали соглашение о транзите газа значительным достижением Украины.

США приветствуют подписание контрактов по транзиту российского газа в Европу украинской газотранспортной системой.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США на странице в Facebook.

"Поздравляем Украину с заключением соглашения с Россией по транзиту газа и получением 2,9 млрд долларов по Стокгольмскому арбитражу. Это значительные достижения", - говорится в сообщении.

У Порошенко отреагировали на подписание газовых соглашений Украина - РФ

Как известно, 30 декабря Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на 5 лет: в 2020 году будут прокачаны 65 млрд кубометров, а в период с 2021 по 2024 - 40 млрд кубометров газа ежегодно.

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США, Газовые переговоры, Транзит газа.
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