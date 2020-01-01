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Малоподвижность и сладкая пища: к 2030 году половина американцев будет страдать от ожирения

Малоподвижность и сладкая пища: к 2030 году половина американцев будет страдать от ожирения
04:11 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay

Новости мира:Через 10 лет половина населения США будет страдать от ожирения.

Исследователи из Гарвардского университета и Университета Джорджа Вашингтона проанализировали, насколько быстро жители США набирают вес, и выдали неутешительный прогноз: к 2030 году 49,2 процента взрослых американцев будут страдать от ожирения. Для каждого отдельного штата эта цифра составляет не менее 35 процентов.

В своем исследовании ученые брали за порог ожирения индекс массы тела (ИМТ) равный 30. ИМТ выше 40 означает сильное ожирение; согласно прогнозу экспертов, через 10 лет такой показатель будет у каждого четвертого жителя США.

Главными причинами такой тенденции ученые называют малоподвижный образ жизни и широкую доступность сладкой пищи, а также употребление продуктов, которые прошли технологическую обработку. Эксперты отмечают, что ожирение может привести к диабету, болезням сердца и сосудов.

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По данным на 2015-2016 годы (последний период за который имеются достоверные данные центров по контролю и профилактике заболеваний), ожирением страдали 39,8 процента или 93,3 миллиона американцев.

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Ожирение, Еда, Лишний вес.
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