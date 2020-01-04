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Трамп о ликвидации иранского генерала: Мы не принимали мер для начала войны

Трамп о ликвидации иранского генерала: Мы не принимали мер для начала войны
01:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп: Мы не хотим смены режима в Иране.

Президент США пояснил, что санкционировал ликвидацию Касема Сулеймани, поскольку иранский генерал планировал жестокие нападения на американцев.

Об этом информирует CNN.

"Мы вчера вечером приняли меры для прекращения войны. Мы не принимали мер для начала войны", - цитирует канал американского президента.

Хозяин Белого дома также назвал свое решение мерой сдерживания, а не агрессии.

"Мы не хотим смены режима", - подчеркнул Трамп. И в то же время отметил, что Иран должен немедленно прекратить использовать подконтрольных боевиков.

Как сообщалось, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальных подразделений “Эль-Кудс” иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были уничтожены в результате ракетного удара в районе аэропорта Багдада. Президент США лично отдал приказ о ликвидации.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что убийцам Сулеймани следует ждать “жестокой мести”.

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США, Иран, Дональд Трамп, Касем Сулеймани.
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