В США проходят массовые антивоенные протесты против эскалации отношений с Ираном

Новости мира:В американских городах проходят антивоенные акции протеста.

В нескольких городах Соединенных Штатов Америки, в том числе и Вашингтоне, продолжаются протесты против дальнейшей эскалации отношений с Ираном, которая началась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Стрим с протестов в Вашингтоне в Facebook проводило издание NowThis Daily.

Акции проходят в нескольких городах США. В частности, в Вашингтоне несколько сотен протестующих скандировали антивоенные лозунги вроде "Трамп говорит: больше войны — мы говорим нет войне!" и "Больше никаких санкций и войны!".

В руках людей плакаты с надписями "Прекратите бомбить Ирак" и "Долой американских военных из Ирака".

Напоминаем, в ночь на пятницу, 3 января, командующий спецподразделения "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были уничтожены в результате ракетного удара в районе аэропорта Багдада. Приказ о ликвидации отдал лично президент США Трамп.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что убийцам Сулеймани следует ожидать «жестокой мести».

Позже появилась информация о том, что в связи с усилением напряженности на Ближнем Востоке после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани США отправят в регион дополнительный военный контингент в составе 3 тысяч человек.