Помпео уверяет, что Штаты не нанесут удары по культурному наследию Ирана

Новости мира:Майк Помпео: Каждая мишень, по которой могут нанести удар США, будет ”законной”.

Государственный секретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не планирует наносить удары по культурному наследию Ирана.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Попмео, каждая мишень, по которой могут нанести удар США, будет ”законной”, миссия таких ударов только одна - ”защита Америки”.

Также его спросили, не противоречит ли заявление президента США Дональда Трампа о возможных ударов по объектам, которые важны для культуры Ирана, Женевским конвенциям, согласно которым гражданские объекты необходимо защищать, а уничтожение культурного наследия признается военным преступлением. На это Помпео ответил: ”Мы будем действовать в рамках системы”.

Госсекретарь США также отверг сомнения в обоснованности и уместности нанесения удара, приведшего к убийству иранского генерала Касема Сулеймани, именно в это время. По словам Помпео, данные разведки однозначно указывали на наступление, которое готовилось под руководством Сулеймани и должно было произойти в скором времени.

В интервью телеканалу Fox News Помпео также отметил, что Вашингтон считает ”очень вероятными” нападение на военных США в Ираке и на северо-востоке Сирии. Однако такие действия стали бы ”ошибкой” Тегерана, предостерег Помпео. В этом интервью он также отрицал, что Трамп угрожал ударами по объектам культурного наследия Ирана, и посоветовал «почитать, что он сказал».

Накануне Трамп заявил, что Вашингтон ответит ударами по 52-м целях в Иране, если Тегеран решит атаковать какие-либо американские объекты после убийства иранского генерала.

Как известно, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны.

Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.

Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала ”террористическим актом”.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США ”серьезной местью” за убийство Сулеймани.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны после ликвидации Сулеймани.

В то же время международная коалиция под руководством США на фоне обстрелов мест дислокации заявила о приостановке операции против ”Исламского государства” в Ираке.