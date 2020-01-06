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Конгресс обратился к Трампу: президент США не диктатор

Конгресс обратился к Трампу: президент США не диктатор
06:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Конгресс США ответил Трампу на его заявления.

Юридический комитет Палаты представителей США призвал президента Дональда Трампа прочитать закон относительно полномочий в условиях военных действий.

Так Комитет ответил на твит Трампа, в котором тот заявил, что его сообщения в соцсети "будут служить оповещением Конгресса США" о том, что Штаты нанесут удар в ответ на агрессию Ирана.

"С правовой точки зрения такое уведомление не требуется, но оно все-таки дано!", - - отметил президент.

В ответ Юридический комитет отметил, что "эти посты будут служить напоминанием, что военными полномочиями наделен Конгресс в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов".

Трамп: Мои публикации играют роль предупреждения для конгресса США

"И что вы должны почитать закон относительно полномочий в условиях военных действий, — написал Юридический комитет, обращаясь к президенту. - И что вы не диктатор".

Напоминаем, демократы в Конгрессе поднимался вопрос о том, имел ли Трамп право отдавать приказ относительно военного удара без одобрения Конгресса, поскольку при этом не учитывалась возможный ответ Ирана.

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США, Президент, Конгресс США, Дональд Трамп.
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