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Конгресс рассмотрит ограничение военных полномочий Трампа

Конгресс рассмотрит ограничение военных полномочий Трампа
14:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: wikimedia.org

Новости мира:Палата представителей Конгресса рассмотрит соответствующий проект резолюции.

Палата представителей Конгресса США рассмотрит резолюцию по ограничению военных действий президента Дональда Трампа в отношении Ирана.

Об этом говорится заявлении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщает DW.

В документе отмечается, что без дальнейшего разрешения Конгресса военные действия Белого дома в отношении Ирана должны быть прекращены в течение 30 дней. Эта резолюция аналогична той, которую представил в Сенате демократ Тим Кейн.

Пелоси также подчеркнула, что авиаудар, осуществленный по приказу Трампа в Багдаде, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, поставил под угрозу американских военнослужащих и дипломатов, а также грозит серьезной эскалацией в отношениях с Ираном. В Конгрессе обеспокоены, что такие действия администрация Трампа осуществила без консультаций с ним.

Резолюция может получить одобрение Палаты представителей Конгресса, где большинство имеют демократы. Однако остается вопрос, поддержит ли ее Сенат, который контролируют республиканцы, отмечают обозреватели.

Как сообщалось, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США Дональда Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны. Впоследствии президент Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.

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В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф пообещал, что Тегеран будет прибегать к "различным правовым мерам на международном уровне для того, чтобы привлечь США к ответственности за убийство" иранского генерала. Убийство иранского генерала американскими военными Зариф считает "террористическим актом".

На следующий день в Багдаде была обстреляна ракетами так называемая "зеленая зона", где расположено американское посольство. Также ракетному обстрелу подверглась военно-воздушная база, где дислоцируются военные США. В связи с эскалацией противостояния между США и Ираном на Ближнем Востоке в ЕС призвали стороны к сдержанности, чтобы избежать еще большей напряженности.

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Иран, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси, Касем Сулеймани, Конгресса США.
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